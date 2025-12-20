https://news.day.az/society/1804013.html Когда завершатся выплаты пенсий в Азербайджане? Ожидается, что выплата пенсий за декабрь по всей стране завершится в период с 22 по 26 декабря. Как сообщает Day.Az, 10 декабря пенсии за декабрь были выплачены в Баку, городах Сумгайыт и в Абшеронcком районе. Ранее мы сообщали, что в Азербаджане повышаются пенсии и пособия.
