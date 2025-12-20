Когда завершатся выплаты пенсий в Азербайджане?

Ожидается, что выплата пенсий за декабрь по всей стране завершится в период с 22 по 26 декабря.

Как сообщает Day.Az, 10 декабря пенсии за декабрь были выплачены в Баку, городах Сумгайыт и в Абшеронcком районе.

Ранее мы сообщали, что в Азербаджане повышаются пенсии и пособия.