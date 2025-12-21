Балканская стратегия Азербайджана: Баку и Подгорица "сверили часы"

Автор: Акпер Гасанов

Визит в Баку делегации Монтенегро, возглавляемой заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Эрвином Ибрагимовичем, стал важным событием в развитии двусторонних отношений. Этот визит проходит на фоне амбициозных планов Подгорицы - Монтенегро рассчитывает к 2028 году стать 28-м полноценным членом Европейского союза. Очевидно, что в в случае реализации этих планов сотрудничество между Азербайджаном и Монтенегро выйдет на принципиально новый уровень, приобретя дополнительное европейское измерение.

При этом уже сегодня Баку и Подгорица поддерживают тесные и конструктивные связи. Монтенегро является страной-членом НАТО, и сотрудничество с ней наглядно демонстрирует способность Азербайджана выстраивать устойчивые партнерские отношения с государствами, входящими в ведущие евроатлантические структуры, не являясь при этом членом ни НАТО, ни Европейского союза.

В рамках визита высокопоставленный гость из Монтенегро провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, премьер-министром Али Асадовым, председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, а также министром финансов Сахилем Бабаевым. Такой насыщенный график встреч свидетельствует о серьезности намерений сторон и о высоком уровне двустороннего диалога.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Монтенегро основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и партнерства. Их прочный фундамент был заложен еще в 2013 году, когда в ходе официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Монтенегро была подписана Декларация о дружбе и партнерстве. Этот документ стал отправной точкой для системного развития двусторонних связей, охватывающих политическую, экономическую и гуманитарную сферы.

Особое внимание в Баку было уделено роли Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Монтенегро. Было отмечено, что данный механизм является ключевой платформой для трансформации политической воли в конкретные экономические проекты и практические результаты. Повестка следующего заседания комиссии, запланированного на март 2026 года, обещает быть весьма насыщенной. Она охватит вопросы расширения сотрудничества в области торговли, зеленой энергетики, туризма, инфраструктуры, малого и среднего предпринимательства, а также стимулирования инвестиций в ненефтяной сектор.

Отдельный акцент был сделан на энергетической составляющей двусторонних отношений. Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции как один из ключевых игроков в сфере транспортировки энергетических ресурсов, в то время как Монтенегро в перспективе может выступить важным энергетическим хабом между Балканами и Европой. Выгодное географическое положение Монтенегро существенно повышает ее транзитный потенциал и делает сотрудничество с Азербайджаном особенно перспективным.

В этом контексте обсуждалась возможность взаимодействия в рамках Ионо-Адриатического газопровода, который может иметь стратегическое значение для транспортировки энергоресурсов от Азербайджана к западной части Европы. Реализация подобных проектов не только укрепит энергетическую безопасность региона, но и усилит взаимозависимость стран, что традиционно рассматривается как фактор стабильности.

Помимо энергетики, стороны видят значительный потенциал для сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Развитие транспортных коридоров, связывающих Южный Кавказ с Балканами и далее с Европой, отвечает долгосрочным интересам как Баку, так и Подгорицы. Важной темой переговоров стала инвестиционная повестка. Монтенегро выразила заинтересованность в новых инвестициях из Азербайджана в ближайшей перспективе.

При этом было напомнено, что Азербайджан уже вложил значительные средства в экономику Монтенегро. По разным оценкам, объем инвестиций азербайджанских компаний в эту балканскую страну достигал порядка 1 миллиарда долларов. Эти вложения способствовали развитию туристической инфраструктуры и созданию привлекательных условий для азербайджанских туристов, что, в свою очередь, укрепило гуманитарные и деловые связи между народами двух стран. Отдельно подчеркивалась важность усиления взаимной поддержки Азербайджана и Монтенегро в рамках международных и парламентских организаций. Такой подход отражает стремление сторон координировать позиции по ключевым международным вопросам и расширять дипломатическое взаимодействие.

В более широком геополитическом контексте сотрудничество между двумя странами является частью последовательной политики Баку по выстраиванию тесных и взаимовыгодных отношений со странами Балканского региона в целом. Азербайджан активно развивает диалог с Сербией, Боснией и Герцеговиной, Албанией, Северной Македонией и другими государствами Юго-Восточной Европы, предлагая партнерство в энергетике, инвестициях, транспорте и гуманитарной сфере.

Примечательно, что Азербайджан, не являясь членом НАТО и ЕС, демонстрирует высокий уровень доверия и сотрудничества со многими странами, входящими в эти объединения. Это свидетельствует о гибкой и прагматичной внешней политике официального Баку, ориентированной на национальные интересы, экономическую выгоду и укрепление международных позиций страны.

На этом фоне углубление отношений с Монтенегро, находящейся на пути к членству в Европейском союзе, можно рассматривать как важный геополитический успех Азербайджана. Оно не только расширяет присутствие Баку в Европе, но и укрепляет роль страны как надежного партнера, способного выстраивать устойчивые связи в условиях сложной и меняющейся международной обстановки.