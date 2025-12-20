Отношения между Азербайджаном и Монтенегро основаны на конкретных результатах и совместной работе

Отношения между Азербайджаном и Монтенегро являются дружественными и основаны на конкретных результатах и совместной работе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Монтенегро Эрвин Ибрагимович сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам Ибрагимовича, его сегодняшний визит носит важное значение.

"Как уже отметил мой уважаемый коллега, визиты президентов, премьер-министров и членов правительств наших стран придают дополнительный импульс развитию двусторонних отношений. Мы убеждены, что предстоящие контакты на высшем уровне ещё больше укрепят сотрудничество между нашими государствами и позволят в полной мере реализовать имеющийся значительный потенциал взаимодействия", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что развитие сотрудничества полностью отвечает интересам обеих сторон.