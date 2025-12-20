Азербайджан и Монтенегро обсудили развитие двусторонних отношений

20 декабря министр финансов, сопредседатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству правительств Азербайджана и Монтенегро Сахиль Бабаев встретился с делегацией во главе с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов, на встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Монтенегро основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и партнерства, и что эти отношения построены на прочном фундаменте Декларации о дружбе и партнерстве, подписанной во время официального визита Президента Ильхама Алиева в Монтенегро в 2013 году.

С. Бабаев отметил роль Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Монтенегро, заявив, что этот механизм является важной платформой для преобразования политической воли в конкретные экономические результаты. Было отмечено, что повестка дня следующего заседания Совместной комиссии, запланированного на март 2026 года, будет охватывать широкий круг вопросов, связанных с диверсификацией торговли, инвестициями в не нефтяной сектор, с сотрудничеством в сферах "зеленой" энергетики, туризма, инфраструктуры, а также малого и среднего предпринимательства.

На встрече также обсуждались вопросы торговли и инвестиций, и компаниям из Монтенегро было предложено воспользоваться инвестиционными возможностями в промышленных зонах и других приоритетных районах Азербайджана.

В свою очередь, Э. Ибрагимович заявил, что Монтенегро придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, отметив, что политический диалог и контакты на высоком уровне играют важную роль в углублении двусторонних отношений. Он подчеркнул, что существует благоприятный потенциал для расширения сотрудничества в экономической, энергетической, туристической и гуманитарной сферах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.