Закон об амнистии в Азербайджане вступит в силу завтра

Закон об амнистии в Азербайджане вступит в силу 22 декабря.
Как сообщает Day.Az, 19 декабря Милли Меджлис принял решение "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и суверенитета"".
Отметим, что Президент Ильхам Алиев выдвинул инициативу об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".
Закон об амнистии, который затронет в общей сложности 20 000 человек, должен быть введен в действие в течение 4 месяцев.
