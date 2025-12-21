Закон об амнистии в Азербайджане вступит в силу завтра

Закон об амнистии в Азербайджане вступит в силу 22 декабря.

Как сообщает Day.Az, 19 декабря Милли Меджлис принял решение "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и суверенитета"".

Отметим, что Президент Ильхам Алиев выдвинул инициативу об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

Закон об амнистии, который затронет в общей сложности 20 000 человек, должен быть введен в действие в течение 4 месяцев.