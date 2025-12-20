Английский болельщик нашел нестандартный способ смотреть футбол

В английском городке Барнольдсвик 65-летний болельщик ради внуков построил собственную трибуну для просмотра матчей местной футбольной команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, Ян Наттер потратил около 5000 фунтов стерлингов (11,4 тысячи манатов) на строительство шестиместной мини-трибуны прямо на своем садовом участке, примыкающем к стадиону местного клуба "Барнольдсвик Таун", передает Day.Az.

Таким образом, Наттер решил дать возможность своим шестерым внукам комфортно наблюдать за матчами любимой команды, которая выступает в девятом дивизионе Англии. До этого дети регулярно перелезали через забор сада, чтобы увидеть игру, что и стало поводом для строительства.

Ян Наттер признался, что идея родилась спонтанно, но теперь трибуна стала местом семейного отдыха и символом преданности клубу.