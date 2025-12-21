В Шекинском районе волк напал на местных жителей

В селе Бидейиз Шекинского района несколько человек пострадали в результате нападения волка.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел 20 декабря около 23:00. Волк напал на пятерых жителей села разных возрастных групп, причинив им травмы.

Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы.

По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.