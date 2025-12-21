https://news.day.az/society/1804033.html В Шекинском районе волк напал на местных жителей - есть пострадавшие В селе Бидейиз Шекинского района несколько человек пострадали в результате нападения волка. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел 20 декабря около 23:00. Волк напал на пятерых жителей села разных возрастных групп, причинив им травмы. Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы.
В Шекинском районе волк напал на местных жителей - есть пострадавшие
В селе Бидейиз Шекинского района несколько человек пострадали в результате нападения волка.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел 20 декабря около 23:00. Волк напал на пятерых жителей села разных возрастных групп, причинив им травмы.
Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы.
По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре