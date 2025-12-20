Глава МИД Азербайджана назвал количество подписанных с Монтенегро соглашений

Между Азербайджаном и Монтенегро сформирован значительный и содержательный опыт двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем.

По его словам, в 2025 году между Азербайджаном и Монтенегро были достигнуты важные договоренности и подписан ряд соответствующих соглашений.

"В 2025 году мы провели политические консультации, в том числе сегодня было подписано Соглашение о проведении консульских консультаций между двумя странами. В целом существуют 22 соглашения, охватывающих различные сферы", - сказал министр.