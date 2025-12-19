TikTok продаст свое подразделение в США

Соцсеть TikTok заключила сделку о продаже своего подразделения в Соединенных Штатах группе американских инвесторов. Об этом сообщает портал Axios, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, сделка должна быть завершена 22 января следующего года. В соответствии с ее условиями, компании Oracle, Silver Lake, и базирующаяся в Абу-Даби MGX, совместно получат 45% капитала дочерней структуры TikTok в США. Еще 20% останутся у материнской компании ByteDance, и примерно треть акций перейдет к аффилированным с ней инвесторам.

В сентябре президент США Дональд Трамп подписал указ, утверждающий передачу контроля над китайской социальной сетью TikTok в США американскому бизнесу. В документе указано, что основную долю и контроль в новой структуре получат граждане США. ByteDance сохранит долю менее 20%, а оставшуюся часть владения распределят среди "определенных инвесторов". Новая компания будет управляться советом директоров, сформированным по правилам, обеспечивающим защиту информации американцев и безопасность страны. Оценочная стоимость новой организации составляет около $14 млрд.