В США разбился самолет

Несколько человек погибли в результате крушения самолёта в Северной Каролине, США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Cessna C550 разбился при посадке в региональном аэропорту Стейтсвилл. FAA и Национальный совет по транспортной безопасности проведут расследование", - сообщило Федеральное управление гражданской авиации.

Предварительной причиной крушения могут быть неблагоприятные погодные условия - дождь, низкие облака и плохая видимость.

Известно, что этот аэропорт в том числе предоставлял услуги нескольким гоночным командам NASCAR. Сам борт, предварительно, принадлежал известному гонщику Грегу Биффлу. Местные СМИ пишут, что в салоне джета мог находиться сам Биффл, его жена и дочь, а также другие спортсмены. Точное количество жертв пока неизвестно.

На месте происшествия сейчас ведутся масштабные аварийно-спасательные работы, дороги в районе авиакатастрофы полностью перекрыты.

Представляем вашему вниманию данное видео: