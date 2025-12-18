В США разбился самолет - ВИДЕО
Несколько человек погибли в результате крушения самолёта в Северной Каролине, США.
"Cessna C550 разбился при посадке в региональном аэропорту Стейтсвилл. FAA и Национальный совет по транспортной безопасности проведут расследование", - сообщило Федеральное управление гражданской авиации.
Предварительной причиной крушения могут быть неблагоприятные погодные условия - дождь, низкие облака и плохая видимость.
Известно, что этот аэропорт в том числе предоставлял услуги нескольким гоночным командам NASCAR. Сам борт, предварительно, принадлежал известному гонщику Грегу Биффлу. Местные СМИ пишут, что в салоне джета мог находиться сам Биффл, его жена и дочь, а также другие спортсмены. Точное количество жертв пока неизвестно.
На месте происшествия сейчас ведутся масштабные аварийно-спасательные работы, дороги в районе авиакатастрофы полностью перекрыты.
