Швеция в разы увеличила инвестиции в Азербайджан

В январе-сентябре текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Швеции в Азербайджан составил 29,664 млн долларов США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным, этот показатель на 27,9 млн долларов, или в 17,1 раза, превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

В отчетном периоде доля инвестиций из Швеции в общем объеме прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Азербайджан, составила 0,6%.

В свою очередь, Азербайджан за первые 9 месяцев текущего года инвестировал в экономику Швеции 20,623 млн долларов, что на 8,5 млн долларов, или на 29,3%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Удельный вес инвестиций Азербайджана в Швецию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 1%.

В январе-сентябре 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Швеции в Азербайджан составлял 1,730 млн долларов, тогда как объем инвестиций из Азербайджана в эту страну достигал 29,153 млн долларов.

Отметим, что за первые 9 месяцев 2025 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 4,736 млрд долларов США, что на 213,485 млн долларов, или на 4,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время за отчетный период объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 2,039 млрд долларов США, что на 658,090 млн долларов, или на 47,7%, больше показателя первых 9 месяцев 2024 года.

