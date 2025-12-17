В Азербайджане выросли инвестиции в жилищное строительство

В январе-ноябре текущего года в строительный сектор Азербайджана было инвестировано 3,921 млрд манатов в основной капитал.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Отмечается, что данный показатель на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Удельный вес инвестиций в основной капитал в строительной сфере составил 23,5%.

В отчетный период в жилищное строительство было направлено 2,623 млрд манатов инвестиций, что на 18,8% больше по сравнению с январем-ноябрем 2024 года. Удельный вес инвестиций в основной капитал в жилищном строительстве составил 15,7%.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года в основной капитал из всех финансовых источников на развитие экономической и социальной сфер страны было инвестировано 16,659 млрд манатов, что на 3% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. При этом объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 8,5%, тогда как инвестиции в ненефтегазовый сектор увеличились на 8,3%.

От общего объема инвестиций 8,421 млрд манатов, или 50,6%, пришлось на долю производственных секторов, 5,614 млрд манатов (33,7%) - на сектор услуг и 2,623 млрд манатов (15,7%) - на строительство жилых зданий. От общего объема инвестиций 51,1% было инвестировано государством, а 48,9% - негосударственными инвесторами. На строительно-монтажные работы было потрачено 76,2% инвестиций.

