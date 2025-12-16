Стала известна дата обсуждения в Милли Меджлисе проекта решения по амнистии

Как передает Day.Az, проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "О провозглашении амнистии" в связи с "Годом Конституции и Суверенитета" будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента, которое состоится 19 декабря.