Стала известна дата обсуждения в Милли Меджлисе проекта решения по амнистии Стала известна дата вынесения на обсуждение в Милли Меджлисе проекта решения по амнистии. Как передает Day.Az, проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "О провозглашении амнистии" в связи с "Годом Конституции и Суверенитета" будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента, которое состоится 19 декабря.
