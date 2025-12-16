Как герой Карабахской войны без ног покорил гору Эльбрус - презентация фильма "Дыхание Победы"

В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась презентация документального фильма "Дыхание победы", созданного при содействии телеканала CBC и финансовой поддержке Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучал гимн Азербайджана.

Автором сценария документального фильма "Дыхание победы" является Намиг Гасанлы, режиссером - Хабиб Джабраилов, а продюсером - Ренат Ахмедов. Творческий коллектив поделился мыслями о работе над проектом, главная тема которого психологическая реабилитация и реинтеграция в общество ветеранов Карабахской войны.

Главный герой фильма - офицер сил спецназначения, капитан Полад Рзаев, ветеран 44-дневной Отечественной войны, проявивший особое мужество в боях за освобождение Физули, Джебраила, Губадлы и Муровдаг, потерявший обе ноги при взрыве двух мин. Он прошёл длительный процесс реабилитации и сейчас ведёт активный образ жизни. Среди его увлечений - верховая езда, тяжёлая атлетика, лыжный спорт и альпинизм. Он один из немногих людей, покоривших Эльбрус, высочайшую точку Европы, с помощью бионических протезов. Полад Рзаев совершил восхождение вместе с прославленным азербайджанским альпинистом Исрафилом Ашурлы.

Отец Полада - Тофиг Огуз, один из героев Первой Карабахской войны, командир батальона самообороны, погибший в Шуше. Однако, по словам Полада, он вступил в бой не из чувства мести, а из любви к Родине и азербайджанскому народу.

"Здесь не может быть и речи о личных интересах или личной мести. Потому что это обесценило бы нашу священную миссию", - говорит в фильме главный герой, делясь впечатлениями о пережитых тяжелых моментах жизни, посещая места боев и с уверенностью глядя в будущее, демонстрируя высокую силу духа.

Документальный фильм переведен на русский и английский языки и будет представлен на международных кинофестивалях.