Трамп подаст в суд на Би-би-си

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует на днях подать в суд на британскую вещательную корпорацию Би-би-си за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий.

"Через некоторое время вы увидите, что я подаю в суд на Би-би-си за то, что они вложили в мои уста слова, которых я не говорил. Буквально, они вложили в мои уста слова: у них я сказал вещи, которые я никогда не говорил. Думаю, они использовали искусственный интеллект или что-то в этом роде", - сказал он журналистам в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что речь идет о высказываниях о штурме Капитолия 6 января 2021 года. "Поэтому мы, вероятно, подадим иск сегодня днем или завтра утром", - добавил американский президент.

Ранее Трамп неоднократно вел судебные тяжбы с известными медиакорпорациями. В разное время он подавал иски к телеканалам CNN, ABC News и CBS News, а также газетам The Wall Street Journal и The New York Times.

6 января 2021 года во время первого президентского срока Трампа его сторонники ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.