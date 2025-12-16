Вносятся изменения в правила предоставления информации финучреждениями

Будут внесены изменения в правила предоставления информации и документов финансовыми учреждениями и другими лицами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, при открытии счетов финансовыми институтами для физических и юридических лиц либо при оказании финансовых услуг, в целях исполнения международных договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика и которые предусматривают обмен налоговой и финансовой информацией, необходимые сведения и документы для определения резидентства лица, а также сведения и документы в случае возникновения изменений, приводящих к изменению статуса резидентства лица в указанных сведениях и документах, должны быть представлены лицом в финансовый институт в течение 30 дней со дня наступления таких изменений.

Лица, предоставившие в финансовое учреждение неточную и (или) искаженную информацию и документы, или не предоставившие информацию и документы об изменениях, повлекших за собой изменение статуса проживания, в течение указанного выше срока в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, будут привлечены к административной ответственности.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.