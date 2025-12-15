Представитель Азербайджана стал участником самого необычного чемпионата мира по тетрису

В Дубае состоялся самый необычный чемпионат мира по тетрису в истории, участником которого стал и представитель Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, финал мирового турнира Red Bull прошел в уникальном формате: игровым экраном стала знаменитая Дубайская рама размером 150 на 93 метра, а фигуры формировались с помощью около 4000 дронов с меняющейся подсветкой.

Азербайджан на мировом финале представлял победитель национального этапа Эльнур Джалилов, ставший частью одного из самых технологичных и зрелищных спортивных шоу года.

Всего перед мировым финалом было сыграно более семи миллионов партий в отборочных этапах и национальных финалах, которые прошли в 60 странах мира. В решающем 10-минутном гранд-финале победу одержал 19-летний студент из Турции Фехми Аталар, обыгравший представителя Перу Лео Солорсано.