ДТП произошло в свадебном кортеже в Баку

Дорожно-транспортное происшествие в составе свадебного кортежа произошло в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Согласно информации, инцидент произошел накануне вечером на пересечении проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли в Наримановском районе столицы.

В связи с этим в Центре также обратились к водителям: "Правила дорожного движения едины для всех. Не превращайте счастливый день в трагический! Некоторые водители, участвующие в движении "свадебных кортежей", не только создают искусственные заторы на дорогах, но и становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. ДТП в Наримановском районе столицы, наглядно отражает реальную картину происходящего.

Наблюдения показывают, что отдельные водители в составе "свадебных кортежей" во время движения включают аварийную световую сигнализацию, занимают все полосы движения, нарушают правила маневрирования и создают искусственные заторы на дорогах. Кроме того, сопровождающие автомобиль жениха и невесты лица не соблюдают правила остановки и стоянки на дорогах вблизи торжественных залов, что в итоге приводит к замедлению движения транспорта.

Центр интеллектуального управления транспортом МВД обращает внимание водителей, участвующих в "свадебных кортежах", на необходимость ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения и передвигаться по правой стороне дороги в один ряд в пределах одной полосы".

Ранее мы сообщали, что в Гяндже задержали автохулиганов из свадебного кортежа.