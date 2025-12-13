Провинция Ардебиль намерена увеличить экспорт в Азербайджан

За 8 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 ноября 2025 года) провинция Ардебиль экспортировала через таможенный пограничный пункт в Азербайджан продукцию на сумму 270 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сообщил губернатор иранской провинции Ардебиль Масуд Имами Йегане.

Губернатор отметил, что провинция Ардебиль намерена увеличить экспорт за счет расширения сотрудничества с азербайджанской стороной.

По его словам, важно постоянно уделять внимание развитию отношений между специалистами обеих стран, поддерживая их после взаимных визитов в Азербайджан.