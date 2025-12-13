https://news.day.az/economy/1802180.html Провинция Ардебиль намерена увеличить экспорт в Азербайджан За 8 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 ноября 2025 года) провинция Ардебиль экспортировала через таможенный пограничный пункт в Азербайджан продукцию на сумму 270 миллионов долларов. Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сообщил губернатор иранской провинции Ардебиль Масуд Имами Йегане.
Провинция Ардебиль намерена увеличить экспорт в Азербайджан
За 8 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 ноября 2025 года) провинция Ардебиль экспортировала через таможенный пограничный пункт в Азербайджан продукцию на сумму 270 миллионов долларов.
Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сообщил губернатор иранской провинции Ардебиль Масуд Имами Йегане.
Губернатор отметил, что провинция Ардебиль намерена увеличить экспорт за счет расширения сотрудничества с азербайджанской стороной.
По его словам, важно постоянно уделять внимание развитию отношений между специалистами обеих стран, поддерживая их после взаимных визитов в Азербайджан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре