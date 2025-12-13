ДТП с участием десятков автомобилей произошло в России

25 автомобилей столкнулись на трассе "Тамбов - Пенза" из-за снежной бури в России.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что пострадали 5 человек, среди них есть ребенок.

