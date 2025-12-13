В Баку сносят известный рынок

В Баку начался демонтаж рынка, известного как "Təkər aləmi".

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, предпринимателей, которые на протяжении многих лет осуществляли деятельность на данной территории, уже уведомили о необходимости освободить участок.

По словам торговцев, им предоставлен срок до 30 апреля для освобождения территории.

Что касается вопроса компенсации, отмечается, что на данном этапе недовольства среди предпринимателей нет, поскольку предусмотрен временный перенос объектов на другую площадку.

По информации предпринимателей, после завершения демонтажа на месте рынка планируется строительство новых объектов по продаже автозапчастей. Сообщается, что после завершения строительства им будет предоставлена возможность продолжить деятельность на новой территории при наличии соответствующего желания.

Отмечается, что земельный участок находится в частной собственности. При этом представители руководства рынка отказались от комментариев на камеру. Предприниматели выражают надежду, что озвученные им обещания будут выполнены и для них будут созданы условия для продолжения работы в новых объектах.