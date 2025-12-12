Для iPhone выпустят чехол с экраном на задней панели

Dockcase анонсировала чехол Selfix для iPhone 17 Pro, оборудованный вторым дисплеем на задней панели смартфона. По функционалу новинка напоминает дополнительный экран в Xiaomi 17 Pro и предназначена для повышения качества селфи и ведения видеоблогинга с использованием основной камеры, сообщает GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Selfix оснащен круглым 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480х480 пикселей и сенсорным управлением. Панель работает без задержек и не требует установки стороннего приложения. Чехол оборудован отдельной кнопкой питания для быстрого включения и выключения экрана, а также портом USB-C с поддержкой PD 3.0 мощностью до 100 Вт.

Особое внимание привлекает слот для карт памяти microSD: пользователи могут расширить объем до 2 ТБ, а фото и видео с карты отображаются непосредственно в стандартной галерее iPhone.

Чехол будет доступен в трех цветах: черном, белом и розовом. Стоимость и дата начала продаж пока не раскрываются, однако проект уже запущен на платформе краудфандинга Kickstarter.