Выросло число жертв пожара в Локбатане

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе "Qobu Park-1" в поселке Локбатан Гарадагского района достигло 5 человек.

Как сообщает Day.Az, Теберрюк Исмайлова, отравившаяся дымом во время инцидента, скончалась в больнице.

Сообщается, что пожар возник в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома. Благодаря своевременным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на другие квартиры.

В результате возгорания полностью выгорели конструкции кухни и коридора двухкомнатной квартиры площадью 45 м², площадь поврежденных конструкций составила 13 м².

В пожаре также погибли Зульфия Юсифова и ее дети, а также сосед, пришедший им на помощь, Юсиф Гусейнов (1953 г.р.).

Ранее мы сообщали, что в многоэтажном доме в Баку произошел пожар.