Пожар в многоэтажном доме в Баку

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом здании, расположенном в жилом комплексе "Гобу Парк-1" в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, после получения информации на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны и Службы особого риска спасения МЧС.

Пожарные в короткие сроки потушили пожар, вспыхнувший в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого здания, не допустив его распространения на другие квартиры.

В результате пожара погибли четыре человека. В целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.

В то же время в Генпрокуратуре сообщили, что в Управлении криминалистики и информационных технологий проводится расследование в связи с пожаром.

В свою очередь, в TƏBİB ответ на запрос Trend, отметили, что в результате пожара пострадали 4 человека. Бригадами скорой помощи в Клинический медицинский центр были госпитализированы четыре женщины с предварительным диагнозом "отравление дымом".

"На месте происшествия зарегистрирован факт смерти до приезда медиков четырех человек. Состояние троих из четырех госпитализированных оценивается как средней тяжести", - отметили в TƏBİB.