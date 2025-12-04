Старинный испанский город признали лучшим в мире

Немало туристов предпочитают изучать новые города на своих ногах, а потому при выборе следующего места для путешествия они обращают внимание на то, насколько там удобно ходить пешком.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, туристическая платформа Skyscanner представила список из 10 лучших городов мира для пеших прогулок в 2026 году.

Возглавил рейтинг старинный испанский город Кордова.

"Расположенный в самом сердце Андалусии, Кордова - прекрасный город для пеших прогулок. Будучи важным римским городом и крупным исламским центром в Средние века, Кордова наиболее известна своей невероятной мечетью - Ла-Мескитой. Исторический Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, идеально подходит для пеших прогулок по его извилистым улочкам. Среди других достопримечательностей - Паласио-де-Виана, Ла-Худерия и Алькасар-де-лос-Рейес-Кристианос", - пишут авторы списка.

При этом они отмечают, что прогулка вокруг основных достопримечательностей Кордовы займет всего 26 минут, а в целом в городе и его окрестностях проложено 29 пешеходных маршрутов.

10 лучших городов мира для пеших прогулок в 2026 году