В Агдаше мужчина получил ножевое ранение

В Агдаше мужчина получил ножевое ранение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел на улице М. Исаева.

30-летний Сафарли Арзу Джавид оглу нанес 24-летнему Гаффарову Ниджату Абдулла оглу ножевые ранения в ногу и живот, после чего скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, инцидент произошел на почве ревности.

Сафарли был задержан сотрудниками полиции. Ведется расследование.