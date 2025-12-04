https://news.day.az/society/1799731.html В Агдаше мужчина получил ножевое ранение В Агдаше мужчина получил ножевое ранение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел на улице М. Исаева. 30-летний Сафарли Арзу Джавид оглу нанес 24-летнему Гаффарову Ниджату Абдулла оглу ножевые ранения в ногу и живот, после чего скрылся с места происшествия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел на улице М. Исаева.
30-летний Сафарли Арзу Джавид оглу нанес 24-летнему Гаффарову Ниджату Абдулла оглу ножевые ранения в ногу и живот, после чего скрылся с места происшествия.
По предварительным данным, инцидент произошел на почве ревности.
Сафарли был задержан сотрудниками полиции. Ведется расследование.
