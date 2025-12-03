Страна Евросоюза направит в Литву системы борьбы с беспилотниками

Испанские военнослужащие направят в Литву системы Crow, которые предназначены для борьбы с беспилотниками. Об этом журналистам заявил глава министерства обороны балтийской республики Робертас Каунас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодарим Испанию за своевременное решение о направлении систем Crow. Это подтверждает нашу солидарность и общую с союзниками ответственность за безопасность в Европе", - сказал он.

Каунас отметил, что каждое решение по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Литвы, находящейся на восточном фланге НАТО, "является стратегическим сигналом".

В Литве в данный момент на авиабазе Зокняй находится контингент ВВС Испании. На истребителях Eurofighter Typhoon испанские военнослужащие по ротации осуществляют патрулирование в небе государств Балтии.