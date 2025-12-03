Стала известна реакция дипломатов ЕС на арест Могерини

Дипломаты Евросоюза шокированы задержанием бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Le Monde.

Еврокомиссия и экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (2019 - 2024 годы) отказались комментировать ситуацию.

Бывший председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что ему ничего не известно о деле.

Газета напомнила, что в 2020 году ван Ромпей подвергся критике за поддержку кандидатуры Могерини. Ее назначение, при нехватке управленческого и академического опыта, многие тогда назвали примером "кумовства", а сами выборы кандидата - непрозрачными.