В Баку показали "Время чудес" от Инны Костиной

В QGallery представлена персональная выставка заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной под названием "Время чудес". Эта экспозиция представляет собой поэтическое путешествие в мир детских воспоминаний и тишину прошлого, создавая уникальное эмоциональное переживание для каждого зрителя, сообщает Day.Az.

"Время чудес" - это не только визуальный рассказ, но и возможность снова ощутить свет, запахи и формы прошлого, почувствовать тепло и радость детских воспоминаний. Выставка вдохновлена личными воспоминаниями художницы и атмосферой уютного дома, где царит забота, любовь и простые радости - вкусный пирог, корица, разноцветные игрушки и шары, создающие ощущение волшебства.

Работы Костиной отражают тонкую грань между детским удивлением и взрослым существованием. Каждое произведение становится живым диалогом между временем и воспоминаниями, позволяя зрителю вновь пережить эмоции, тепло и надежду, которые хранят детские годы.

С помощью мягких тонов, тонких текстур и знакомых мотивов художница создаёт мир, где зритель на мгновение становится ребёнком - наполненным удивлением, радостью и верой в чудеса. "Время чудес" напоминает, что чудеса не исчезли, они лишь меняют свою форму.

Выставка приглашает посетителей не только наблюдать, но и проживать свои воспоминания, переосмысливать их и открывать внутреннюю силу нежности и уязвимости, превращая просмотр в медитативное действие.