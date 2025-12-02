Полиэтиленовые пакеты подорожали в супермаркетах

В супермаркетах в Баку вновь подорожали полиэтиленовые пакеты.

Как передает Day.Az, согласно наблюдениям Bizim.Media, проведенным в ряде торговых объектов столицы, цена на полиэтиленовые пакеты малого размера повышена с 3 до 5 гяпиков, а на пакеты большого размера - с 5 до 7 гяпиков.

Отметим, что в Азербайджане с 15 февраля 2023 года полиэтиленовые пакеты, используемые при совершении покупок, продаются за отдельную плату.

Это решение отражено в письме, адресованном Общественному объединению "Развитие торговых сетей" Государственной службой по антимонопольному контролю и контролю потребительского рынка, Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджана и Министерством экологии и природных ресурсов. В письме говорится, что в целях снижения вредного воздействия полиэтиленовых отходов на окружающую среду, согласно постановлению Кабинета министров №25, полиэтиленовые пакеты толщиной 15-50 микрон, используемые на кассах магазинов для упаковки товаров, должны продаваться отдельно как самостоятельный товар.