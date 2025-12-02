В Азербайджане предложено снизить налог на прибыль для медиасубъектов

Если налоговые льготы применяются к части медиаресурсов, было бы правильно рассмотреть аналогичный подход в отношении телевидения и радио.

Как передает Day.Az, об этом сказал депутат Эльчин Мирзабейли на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"В данном случае, если это будет сочтено целесообразным, налоговые льготы на приобретение технического оборудования, временное снижение налога на прибыль для субъектов СМИ или ограниченные льготы на первые 5 лет могут стать очень важным механизмом поддержки", - сказал он.

Депутат отметил, что это также означает расширение инвестиционных возможностей в данной сфере.

"Для защиты местных медиа и обеспечения равной конкуренции необходимо ввести налог на цифровую рекламу для иностранных цифровых платформ, обязать TikTok, Meta, Google и другие глобальные ресурсы создавать местных учредителей или представительства, локальные серверы и представительства, а также обязать их соблюдать правила в отношении детского контента. Эти шаги могут не только снизить нагрузку на государственный бюджет, но и регулировать рекламный рынок, внести существенный вклад в обеспечение информационной безопасности", - сказал он.