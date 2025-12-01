В Стамбуле бывшую банкиршу приговорили к 102 годам лишения свободы

Стамбульский суд приговорил бывшего директора филиала частного банка Denizbank Сечиль Эрзан к 102 годам и 4 месяцам лишения свободы за мошенничество и обман. Ей также назначен штраф в $178 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NTV.

Суд установил, что фонд, основанный Сечиль, под видом высокой прибыли обманул 41 человека. Среди его вкладчиков были тренеры и футболисты Фатих Терим, Арда Туран, Эмре Белезоглу, Фернандо Муслера и другие.

Сечиль находится под стражей с апреля 2023 года. Изначально ей в вину вменялось мошенничество в $40 млн и 20 млн турецких лир ($470 тыс. по текущему курсу). Прокуратура требовала для нее от 109 до 358 лет тюремного заключения по обвинению в мошенничестве.

Бывшие руководители Denizbank Хакан Атеш и Мехмет Айдогду, которые также являлись фигурантами дела, судом оправданы.