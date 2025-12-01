Какая европейская страна отменила ремни безопасности?

Хотя в большинстве европейских стран использование ремней безопасности является строго обязательным с 1990-х годов, есть одно государство, которое все еще нарушает это правило.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, изначально эта мера была встречена водителями с большим недоверием и даже была охарактеризована как "репрессивная".

Однако эксперты и соответствующие исследования, проведенные по этому вопросу, быстро продемонстрировали их эффективность в ряде особенно опасных ситуаций на дороге, сделав их одними из важнейших механизмов пассивной безопасности.

Однако в самом сердце Центральной Европы есть страна, которая до сих пор живет по-другому. Речь идет о Княжестве Монако, небольшом государстве, широко известном своей роскошью, богатыми жителями и внушительным парком суперкаров, заполонивших его улицы. Это государство также остается единственной страной в Европе, где использование ремней безопасности не считается обязательным.

Эта особенность обусловлена крайне низким ограничением скорости в 50 км/ч. В связи с этим, власти Монако посчитали, что обязательное использование ремней безопасности не является необходимым, поскольку скорость движения по дороге, очевидно, низкая и теоретически не представляет опасности.

В любом случае, все больше экспертов в области дорожного движения начинают высказывать возражения, утверждая, что это законодательство не отвечает современным требованиям безопасности и что эта мера относится к прошлому. Они также отмечают, что даже на скорости ниже 50 км/ч столкновение может иметь серьезные последствия.

В то же время в Монако одна из самых развитых дорожных сетей в мире, которая, по мнению экспертов, могла бы выдерживать более высокие ограничения скорости, что автоматически сделало бы обязательным использование полос движения.