Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с пятой годовщиной освобождения Лачина

Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю пятой годовщины освобождения Лачина от армянской оккупации.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "История нашей Победы: 1 Декабря 2020 Лачин".
