https://news.day.az/tourism/1798740.html Тысячи пассажиров столкнулись с проблемами из-за закрытия аэропорта Вильнюса Из-за временного закрытия Международного аэропорта Вильнюса около 3 тысяч пассажиров столкнулись с проблемами. Об этом сообщил руководитель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Тысячи пассажиров столкнулись с проблемами из-за закрытия аэропорта Вильнюса
Из-за временного закрытия Международного аэропорта Вильнюса около 3 тысяч пассажиров столкнулись с проблемами.
Об этом сообщил руководитель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Проблемы в связи с закрытием столичного аэропорта возникли у 28 авиарейсов, которые перевозили около 3 тысяч пассажиров", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре