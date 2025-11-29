Тысячи пассажиров столкнулись с проблемами из-за закрытия аэропорта Вильнюса

Из-за временного закрытия Международного аэропорта Вильнюса около 3 тысяч пассажиров столкнулись с проблемами.

Об этом сообщил руководитель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в связи с закрытием столичного аэропорта возникли у 28 авиарейсов, которые перевозили около 3 тысяч пассажиров", - сказал он.