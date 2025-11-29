Появится ноутбук-трансформер с поворотным экраном

Компания HMD, ранее сосредоточенная преимущественно на выпуске смартфонов, намерена выйти на рынок персональных компьютеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил инсайдер под ником smashx_60 в социальной сети X, раскрыв предварительные детали готовящегося устройства.

По данным инсайдера, дебютная модель может получить название HMD Chromebook CS-1 Flip или HMD Book CS-1 Flip. Судя по выбранному брендом обозначению Flip, речь идет о ноутбуке-трансформере с поворотным экраном на 360 градусов, что позволит использовать новинку как в традиционном, так и в планшетном режиме.

Инсайдер утверждает, что видел ранние рендеры устройства: на демонстрируемом экране был отображен магазин приложений Google Play, что может указывать на использование ChromeOS или иной программной среды с поддержкой экосистемы Google.

На текущий момент технические характеристики и сроки выхода модели официально не раскрываются. По словам источника, первые упоминания об устройстве начали появляться в отраслевых кругах в середине текущего года.