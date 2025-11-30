Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Вадим Смирнов, снявшийся в сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей", умер на 54-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает aif.ru.

Причина смерти актера не называется. По данным портала "Кино-Театр.ру", Смирнов скончался 28 ноября.

Отмечается, что последним фильмом с участием актера стала лента "Волчок", которая выйдет в прокат в декабре.

Смирнов родился в 1972 году. Он окончил Нижегородское театральное училище. Часто снимался вместе с братом-близнецом Дмитрием. Известность ему принесли роли в фильме "Антикиллер" и сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей". Также он снялся в сериалах "Агент национальной безопасности-2", "Домашний арест" и "Литейный".