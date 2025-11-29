Samsung вынудили выпустить новую прошивку

Samsung выпустила обновление программного обеспечения для холодильников серии Bespoke AI, которое позволяет отключать рекламные баннеры на встроенных экранах. Решение стало реакцией на массовые жалобы владельцев техники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Осенью 2025 года пользователи пожаловались на рекламные вставки на дисплеях премиальных моделей холодильников, стоимость которых превышает $1500. Пользователи наблюдали рекламу сервисов Samsung и баннеры крупных сторонних брендов, включая Apple и Amazon. Возможности отключить показ рекламы на тот момент не предусматривалось.

Первоначально экраны холодильников позиционировались как функциональный центр для просмотра видео, оформления онлайн-заказов продуктов и генерации рецептов на основе содержимого камеры холодильника. Однако демонстрация рекламного контента вызвала негативную реакцию аудитории.

В актуальной версии ПО в меню настроек появился отдельный пункт управления рекламой. Пользователи могут полностью отключить показ баннеров через переключатель в разделе "Реклама". Для получения этой функции рекомендуется установить последнее обновление системы.