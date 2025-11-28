Какой будет погода в Азербайджане в декабре?

Температура воздуха в декабре понижается по сравнению с ноябрем. В декабре этого года ожидается средняя месячная температура воздуха, близкая к климатической норме с небольшой положительной разницей. Количество месячных осадков ожидается в основном близким к климатической норме.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в первой половине первой декады месяца на территории страны ожидаются кратковременные дожди. В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 7-9 градусов тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ночью температура воздуха составит 7-12 градусов тепла, в отдельные дни - 0-3 градуса тепла, днем - 12-17 градусов тепла, в отдельные дни - 4-9 градусов тепла. Ожидается, что количество месячных осадков будет близко к климатической норме, а местами несколько выше (норма 24-34 мм).