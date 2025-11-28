Таможенный пост "Логистический центр" в Азербайджане обрабатывает до 685 тонн грузов в день

Таможенный пост "Логистический центр" Главного таможенного управления воздушного транспорта осуществляет таможенное оформление импортных, экспортных и транзитных грузов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам начальник таможенного поста "Логистический центр" Главного таможенного управления воздушного транспорта Ровшан Махмудзаде в ходе пресс-тура, который состоялся в самом центре.

По его словам, таможенное оформление осуществляется через Автоматизированную систему анализа рисков (ARAS). Эта система определяет необходимость досмотра грузов на основе специальных индикаторов: "В ходе досмотра грузы проверяются на соответствие законодательству. После подтверждения соответствия грузы выпускаются на территорию страны, а в случае выявления нарушений принимаются надлежащие меры".

Р. Махмудзаде сообщил, что на таможенном посту Логистический центр в среднем в сутки оформляется 80 тонн импортных, 5 тонн экспортных и 600 тонн транзитно-трансферных грузов.

"Импортные, экспортные и транзитные грузы в основном перевозятся авиаперевозчиками. Основные направления перевозимых грузов - США, страны Европы и Объединённые Арабские Эмираты", - отметил он.