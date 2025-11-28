Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как известно, 24 ноября в Париже, в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи государств-участников Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия, Азербайджан был избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы. В первом же туре он набрал большинство голосов и занял единственное место, выделенное специально для региона Восточной Европы.

На той же сессии в Комитет была выбрана и Армения.

Данная структура, в которую входит 21 государство, является основным исполнительным органом, осуществляющим контроль за выполнением Конвенции ЮНЕСКО о Всемирном наследии. В его основные функции входит формирование Списка всемирного наследия ЮНЕСКО и другие задачи. Комитет также определяет направления использования средств Фонда всемирного наследия и выделяет финансовую поддержку проектам по запросу государств-участников.

Азербайджан избран в Комитет повторно. В предыдущий раз он избирался в структуру на период 2015-2019 годов.

Отметим, что 10 ноября на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, Азербайджан был избран членом Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (ICPRCP) на 2025-2029 годы. В июне 2025 года наша страна стала членом Межправительственного комитета UNESCO по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения на 2025-2029 годы.

Таким образом, в предстоящие пять лет наша страна будет работать в трех важных структурах ЮНЕСКО и вносить свой вклад в дело защиты культурного наследия в мировом масштабе.

Напомним, что в 2021 году Азербайджан большинством голосов был избран в Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В том же году на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Азербайджан стал членом Исполнительного совета организации. Еще раньше, в 2017 году наша страна стала вице-президентом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2015 Азербайджан был избран членом Комитета всемирного наследия.

Азербайджан - одна из тех стран, которые сами столкнулись с уничтожением своего культурного наследия, с присвоением и переиначиванием образцов этого наследия в годы армянской оккупации. Продолжалось это почти тридцать лет, и на момент освобождения территорий большинство объектов наследия и культурных ценностей были разрушены или вывезены в Армению. В 2007 году была подготовлена и представлена ЮНЕСКО книга "Война против Азербайджана - нападение на культурное наследие", в которой были отражены все факты и дана полная информация об уничтоженных памятниках и артефактах. К сожалению, судьба культурно-исторического наследия азербайджанского народа тогдашнее руководство организации не заинтересовала.

Как и ожидалось, избрание Азербайджана в Комитет ЮНЕСКО вызвало реакцию в Армении, точнее, в армянских пабликах и СМИ. Многие из них вышли с заголовками об избрании в структуру организации страны, "разрушающей наследие арцаха". Блогеры и эксперты стали соревноваться в размерах списков "разрушенного" и "оскверненного". Более того, армянские болтуны обвинили ЮНЕСКО в том, что организация "способствовала отмыванию произведений искусства" в Азербайджане.

Фактически взрыв эмоций был направлен в никуда. Во-первых, потому, что, несмотря на определенную предвзятость, которую мы не раз наблюдали, в ЮНЕСКО знают, что Азербайджан не разрушает памятников. Прекрасно знают. А, во-вторых, потому, что в ЮНЕСКО знают, что сотворила сама Армения в годы оккупации. Хотя реакции на книгу, представленную в 2007 году, не последовало, наверняка чиновники организации ее пролистали.

Поэтому попытки привлечь внимание руководства ЮНЕСКО и создать у него комплекс неполноценности бессмысленны. Азербайджан избирался и избирается в структуры этой организации с полным правом. Он поддерживает культурное разнообразие, за счет государственных средств реставрирует памятники и храмы всех культур и конфессий на своей территории, а также вносит большой вклад в восстановлении культурного и духовного наследия других стран. Азербайджан не делает различий между культурами, считая каждую незаменимой составляющей человеческой цивилизации.

Если говорить о проводимых сегодня освобожденных территориях работах, то претензии армянской стороны неуместны. Азербайджан вправе вычищать то, чем были замусорены наши земли в период оккупации. Оккупанты за тридцать лет плотно застроили территории церквями и монументами, но эти новоделы не останутся, и армянским экспертам не стоит тратить время на разглядывание под лупой снимков с Гугла. Много чего они еще не найдут на этих снимках.

Кроме того, не армянской стороне заикаться о вандализме и культуроциде. Всем этим блогерам и экспертам лучше не поднимать этого вопроса. Культуроцид, осуществленный в годы армянской оккупации, зафиксирован и задокументирован. Это сотни памятников, в том числе мирового значения, это десятки тысяч ценных экспонатов и археологических артефактов, вывезенных в Армению в период оккупации. Это тотальные разрушения кладбищ и надругательство над останками, это незаконные раскопки и армянизация десятков храмов. При всем при этом, в 2014 году Армения была избрана вице-председателем бюро Комитета ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, а в 2017 году вновь стала членом этого профильного Комитета. Ее присутствие в структуре выглядело как насмешка над ценностями ЮНЕСКО.

В этом ноябре Армения впервые стала членом Комитета всемирного наследия. Правда, представлено это было в традиционной для наших соседей манере, когда желаемое выдается за действительное. Если верить армянским СМИ, Армения набрала наибольшее число голосов, опередив Азербайджан. На самом же деле, как выяснилось позже, Азербайджан во втором туре вообще не участвовал, так как прошел в Комитет, как мы отметили в начале, в первом туре, заняв одно место, специально выделенное для Восточной Европы. Во втором туре же голосование идет в целом по оставшимся свободным местам.

Теперь, когда конфликт завершен и наши страны движутся к окончательному миру, членство Азербайджана и Армении в одном комитете ЮНЕСКО выглядит вполне гармонично. И Ереван поступает очень мудро, что на официальном уровне больше не заикается о "разрушении наследия арцаха". Теперь это удел демагогов и пустозвонов от оппозиции. Пусть болтают.