Могут ли ввести льготные транспортные карты для студентов?

Во многих странах студентам, пенсионерам и семьям шехидов и ветеранов предоставляются льготные транспортные карты, однако в Азербайджане такая система пока полностью не внедрена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в Министерстве науки и образования сообщили, что за этот период к проекту было привлечено более 400 партнёров, и студенты пользуются скидками до 75%.

В настоящее время владельцами карты являются 190 тысяч студентов, обучающихся в 24 университетах. Карта имеет банковский статус, что позволяет студентам удобно использовать её для различных безналичных платежей.

В министерстве также отметили, что введение льгот для разных социальных групп в общественном транспорте, включая скидки для студентов, не относится к полномочиям Фонда развития образования. Это зависит от решений соответствующих государственных структур.