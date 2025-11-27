Азербайджан и Иордания будут сотрудничать в сфере транзита.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев после завершения IV заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иорданского Хашимитского Королевства в Баку.

"Одно из основных направлений - использование нашего транзитного потенциала. Зангезурский коридор является основным звеном Среднего коридора и расположен на пересечении коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Поэтому Азербайджан является транзитными "воротами" для Иордании, и этот коридор очень важен для нее с точки зрения перенаправления товаров, идущих в данном направлении, на другие направления и наоборот", - сказал он.

Министр отметил, что Азербайджан так же планирует широко использовать транзитный потенциал Иордании. Кроме того, он сказал, что у двух стран достаточно потенциала в области сельского хозяйства. "Мы также обсудили эти возможности на рынке Иордании. В Азербайджане обучаются 37 граждан Иордании. Все это очень важно с точки зрения потенциала. У нас есть возможности во всех направлениях, от инвестиций до торговли. Взаимное согласие заключалось в том, чтобы создать платформы для контактов правительственных учреждений двух стран, частного сектора. Пусть они используют различные механизмы для инвестиций, торговли, расширения связей между людьми в рамках этих платформ", - сказал он.