https://news.day.az/society/1798212.html Вниманию абонентов Azercell В ночь на 28 ноября у абонентов "Azercell" возможны перебои в работе ряда услуг. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространённом компанией "Azercell Telekom". Отмечается, что после завершения работ по модернизации все услуги будут функционировать в полном объёме и в обычном режиме.
Вниманию абонентов Azercell
В ночь на 28 ноября у абонентов "Azercell" возможны перебои в работе ряда услуг.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространённом компанией "Azercell Telekom".
Отмечается, что после завершения работ по модернизации все услуги будут функционировать в полном объёме и в обычном режиме.
При этом не уточняется, сколько времени могут продлиться возможные затруднения и когда именно работы будут завершены.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане ограничат распространение определённой информации в соцсетях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре