Вниманию абонентов Azercell

В ночь на 28 ноября у абонентов "Azercell" возможны перебои в работе ряда услуг.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространённом компанией "Azercell Telekom".

Отмечается, что после завершения работ по модернизации все услуги будут функционировать в полном объёме и в обычном режиме.

При этом не уточняется, сколько времени могут продлиться возможные затруднения и когда именно работы будут завершены.

