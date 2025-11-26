Представитель Азербайджана вошел в число самых авторитетных ученых мира

Эльхан Ричард Садыхзаде, один из активных представителей азербайджанской диаспоры в Германии, включен в рейтинговую таблицу самых авторитетных ученых мира (Career-Long Impact) за многолетнюю научную деятельность.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечается, что азербайджанский ученый также с 2022 года входит в рейтинг "Top 2% Scientists", подготовленный Стэнфордским университетом США и одним из крупнейших научных издательств мира Elsevier. Его научная деятельность уже четвертый год подряд высоко оценивается в категории "Single Year Impact" по направлению "Экономика применения новых технологий".

Член правления Альянса азербайджанцев Германии, председатель Организационного комитета Форума азербайджанских инженеров, проживающих в Европе, прошедшего в Кельне, Эльхан Ричард Садыхзаде занимается научно-педагогической деятельностью в университетах Германии, Республики Корея, Южно-Африканской Республики и Итальянской Республики.

С 2019 года он является основателем и руководителем Центра европейской экономики, действующего при Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC). Автор многочисленных научных проектов, новых экономических теорий, а также победитель различных грантовых конкурсов.