Подняты на поверхность легендарные сокровища со "Святого Грааля кораблекрушений"

Колумбийские ученые подняли на поверхность первые сокровища из испанского галеона, прозванного "Святым Граалем кораблекрушений" за тайник с 11 млн золотых и серебряных монет, стоимость которого оценивается в $20 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Sky news, "Сан-Хосе", 64-пушечный галеон испанского флота, был потоплен британцами в 1708 году, недалеко от Картахены, Колумбия.

Теперь, как отмечается, колумбийская экспедиция к затонувшему судну обнаружила первые артефакты: пушку, три монеты и несколько фарфоровых изделий.

Монеты, известные как макукинас, были доставлены в Национальный музей Колумбии, а другие находки изучаются и хранятся в Карибском центре океанографических и гидрографических исследований.

Колумбийский институт антропологии и истории заявил, что лабораторный анализ артефактов может пролить новый свет на историю корабля.

В заявлении говорится: "Каждый из археологических предметов, найденных на месте кораблекрушения, открывает возможности для раскрытия новых аспектов истории галеона "Сан-Хосе"".

Области исследований включают в себя состав артефактов, происхождение их изготовления, хронологию и производственные технологии того времени.

Издание отметило, что "Сан-Хосе" находится на глубине 600 м под водами Карибского моря, но его точное местонахождение является государственной тайной, и право собственности на затонувшее сокровище является предметом ожесточенных споров. В частности, США, Колумбия и Испания в суде выясняют, кому принадлежат права на этот корабль.

Отмечается, что группа американских инвесторов Sea Search Armada утверждает, что обнаружила судно в 1982 году, и требует $10 млрд в качестве компенсации, оценивая эту сумму примерно в 50% от стоимости сокровищ.

Правительство Колумбии, в свою очередь, заявляет, что целью его глубоководной миссии являются исследования, а не поиск сокровищ, и что артефакты будут сохранены и изучены.