bp бурит на платформе "Центральный Азери" самую длинную горизонтальную скважину в регионе
На платформе "Центральный Азери" мы бурим самую длинную горизонтальную скважину bp в регионе - 1,1-километровый горизонтальный участок с инновационным песчаным фильтром.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.
По его словам, для осмотра подводных трубопроводов используются новые транспортные средства, роботы и дроны.
"Мы используем цифровые двойники для обеспечения оптимальной работы объектов. Поскольку по мере снижения добычи на месторождениях увеличение давления в верхних строениях даже на 1 бар (10 PSI) оказывает значительное влияние на добычу. Это требует точной оптимизации вплоть до мельчайших деталей. Цифровые технологии играют здесь ключевую роль.
В конечном итоге, география никогда не является препятствием. Но у нас есть и потребность в технологиях, и мышление, открытое для их внедрения. Это обеспечивает нам очень сильные позиции для дальнейшего развития", - отметил он.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре