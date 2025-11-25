bp бурит на платформе "Центральный Азери" самую длинную горизонтальную скважину в регионе

На платформе "Центральный Азери" мы бурим самую длинную горизонтальную скважину bp в регионе - 1,1-километровый горизонтальный участок с инновационным песчаным фильтром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

По его словам, для осмотра подводных трубопроводов используются новые транспортные средства, роботы и дроны.

"Мы используем цифровые двойники для обеспечения оптимальной работы объектов. Поскольку по мере снижения добычи на месторождениях увеличение давления в верхних строениях даже на 1 бар (10 PSI) оказывает значительное влияние на добычу. Это требует точной оптимизации вплоть до мельчайших деталей. Цифровые технологии играют здесь ключевую роль.

В конечном итоге, география никогда не является препятствием. Но у нас есть и потребность в технологиях, и мышление, открытое для их внедрения. Это обеспечивает нам очень сильные позиции для дальнейшего развития", - отметил он.