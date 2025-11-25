Ноябрьская температура в Баку и на Абшероне значительно превысила климатическую норму

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах наблюдается стабильная, мягкая погода. Это обусловлено перемещением теплых воздушных масс с юга и преобладанием юго-восточных ветров, зависящих от синоптических условий.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

"Южные течения обуславливают мягкую погоду и повышение температуры. Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове поднялась до 22 градусов, в районах - до 25 градусов. Средняя температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове за прошедший период ноября превысила климатическую норму на 3,9 градуса. В общей сложности температура воздуха была выше нормы 22 дня.

Согласно анализу многолетних данных наблюдений, если рассматривать ноябрьские месяцы прошлых лет, то и в предыдущие годы фиксировался высокий температурный режим. Так, в 2023 году температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована на уровне 25 градусов, а в районах - до 29 градусов", - подчеркнула она.

Г. Мамедова также сообщила, что мягкая погода, наблюдаемая в стране, по прогнозам, сохранится до конца недели.