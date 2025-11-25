В YARAT откроется масштабная групповая выставка "Ex Africa semper aliquid novi", посвящённая современному искусству Африки

В Центре современного искусства YARAT в Баку, 27 ноября в 19:00, состоится открытие масштабной групповой выставки "Ex Africa semper aliquid novi", посвящённой современному искусству Африки,

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Пространства современного искусства YARAT.

"Из Африки всегда приходит что-то новое".

Плиний Старший, "Естественная история"

Экспозиция "Ex Africa semper aliquid novi" под кураторством Альфонса Хука объединяет одиннадцать выдающихся художников из различных регионов африканского континента. Выставочный проект исследует уникальное и многогранное художественное разнообразие Африки, которая продолжает формировать культурные, политические и эстетические нарративы современного мира.

На протяжении веков, от колыбели человечества до периодов империализма, рабства, колониализма и борьбы за свободу, Африка была движущей силой глобальных процессов. Её культурное наследие давно вышло за географические границы, проявившись в истории европейского искусства, джазе и карнавалах, литературе и архитектуре, а в современности - на глобальной сцене современного искусства.

Сегодня Африка вновь оказывается в центре глубоких демографических, экологических и социальных перемен. Выставка "Ex Africa" представляет современные реалии в широком историческом и культурном контексте, предлагая зрителю по-новому осмыслить Африку - не как периферию, а как один из ключевых "двигателей" мировой цивилизации и творчества.

Современное африканское искусство переживает удивительный период роста и обновления. В последние десятилетия биеннале в Дакаре, Йоханнесбурге, Марракеше, Бамако и Луандe, а также международные выставки, такие как Documenta и Венецианская биеннале, вывели африканских художников на передний план мирового художественного дискурса.

Однако за этой глобальной известностью скрывается более сложный нарратив - это история о современной идентичности местных народов, смешанных эстетиках и художественном сопротивлении, выходящем за рамки колониальных и этнографических подходов. Современное африканское искусство, вдохновляясь одновременно традиционным наследием, христианством и исламом, а также глобальными культурными влияниями, создаёт многоголосый визуальный язык, который бросает вызов хронологическим иерархиям.

Групповая выставка "Ex Africa semper aliquid novi" знакомит азербайджанского зрителя с новым поколением африканских художников. Несмотря на международное признание, их творчество всё ещё мало известно в регионе. Экспозиция выстроена вокруг четырёх взаимосвязанных тематических направлений: "Эхо истории" - обращение к коллективной памяти и постколониальному наследию; "Тела и портреты" - художественные формы выражения личности, репрезентации и человеческого существования; "Городская драма" - истории миграции, неравенства и трансформации; "Исчезающие голоса" - звуковая инсталляция, основанная на восьми нигерийских языках и исследующая хрупкость языка.

Все эти темы демонстрируют богатство и значимость живописи, фотографии и инсталляции в современном африканском искусстве, раскрывая как глубокие проблемы, так и неиссякаемую творческую энергию континента.

Художники - Абдулразак Авофесо, Абдулай Конате, Джордж Осоди, Мохау Модисакенг, Мэри Эванс, Настио Москито, Ндиди Дике, Окхай Оджейкере, Паскаль Мартин Таю, Эндрю Шабангу, Юссеф Лимуд



"Нигерийские языки", аудиоинсталляция Аудиоинсталляция предоставлена Fundaçao Bienal do Mercosul (Бразилия).

О кураторе

Альфонс Хук - куратор и писатель с обширным опытом работы на международных биеннале и выставках. Он был куратором национальных павильонов на Венецианской биеннале и возглавлял Goethe-Institut в различных странах, включая Лагос (Нигерия). Его многолетние исследования посвящены транснациональным диалогам и не-западным историям искусства.

О YARAT

Основанное в 2011 году Аидой Махмудовой, Пространство современного искусства YARAT является некоммерческой организацией, занимающейся продвижением и развитием современного искусства в Азербайджане и поддержкой культурного обмена между местными и международными художественными сообществами. Через выставки, резиденции, образовательные программы и общественные инициативы YARAT открывает новые пути осмысления роли искусства в формировании коллективной памяти и глобального диалога.

Сроки проведения выставки: 27.11.2025 - 05.04.2026

Режим работы: Вторник - воскресенье, 12:00-20:00

Адрес: Центр YARAT, пос. Баилово (Площадь Государственного Флага Азербайджана)

Вход свободный