Президент Азербайджана Ильхам Алиев - архитектор новой тюркской интеграции

Автор: Акпер Гасанов

Форум солидарности неправительственных организаций стран Организации тюркских государств (ОТГ), начавший сегодня свою работу в Баку, а также первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции продемонстрировали растущую глубину и многослойность сотрудничества внутри тюркского пространства. Эти события обозначили новую ступень стратегической институционализации тюркской интеграции, переход от декларативных намерений к системной, комплексной и межсекторальной работе.

Сегодня ОТГ - это формирующаяся сеть взаимосвязанных структур: академических, экспертных, гражданских, гуманитарных, экономических и, всё более очевидно, оборонных. Важнейшая роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева заключается не только в том, что наша страна является одним из драйверов этой архитектуры, но и в том, что именно Баку задает темп, формирует повестку и предлагает практические инструменты, позволяющие превращать "тюркскую солидарность" в работающие механизмы.

Судите сами. Форум более чем 500 представителей НПО из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии и Северного Кипра показал, что ОТГ делает ставку на мягкую силу и системную работу с обществами. Принципиально важно, что речь идет не о символических встречах, а о выстраивании горизонтальных связей между организациями, которые обладают реальным влиянием на общественное мнение.

Панельная дискуссия о Зангезурском коридоре - яркий пример. Открытие маршрута рассматривается не только как транспортный проект, но как политико-цивилизационный мост, связывающий тюркские государства от Анатолии до Каспия и Центральной Азии. В этом контексте гражданские институты получают роль не наблюдателей, а участников: они способны формировать общественные ожидания, подталкивать правительства к более смелым решениям и обеспечивать общественную поддержку интеграционных шагов.

Показательно и предложение президента Азербайджана объявлять совместные грантовые конкурсы для НПО стран ОТГ. Это - прямой механизм институциональной "сшивки" тюркского пространства. Финансовые программы сотрудничества создают устойчивые связи между организациями, дают возможность формировать совместные образовательные, исследовательские, экологические и культурные проекты. Фактически речь идет о создании тюркского общественного пространства - с общими темами, форматами коммуникации и долгосрочными задачами.

Первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции стал другой важной частью общей картины. Аналитические центры - это катализатор процессов, которые требуют профессионального осмысления, оценки рисков, моделирования сценариев и разработки стратегий. Очевидно же, что сегодня тюркская интеграция сталкивается с задачами, выходящими далеко за пределы культурно-гуманитарной сферы.

Это и формирование единого экономического пространства, и синхронизация транспортных и энергетических коридоров, и координация внешней политики, и совместное реагирование на угрозы безопасности, и усиление роли ОТГ на международных площадках. Поэтому, Шушинский форум - это шаг к формированию единой экспертной сети, которая сможет вырабатывать долгосрочные стратегии для всего тюркского мира. Для Азербайджана и Турции это особенно важно, поскольку именно эти два государства сегодня задают динамику всей интеграции.

И тут я отмечу обращение Президента Ильхама Алиева к участникам форума НПО стран ОТГ. Оно несло несколько ключевых сообщений, которые превращают это событие в важный политический сигнал. Во-первых, глава нашего государства подчеркнул значение Победы Азербайджана в войне с Арменией как общего достижения тюркского мира. Это создает идеологическую основу для расширения сотрудничества: общая победа - общая ответственность за будущее региона.

Во-вторых, Президент Азербайджана ясно обозначил стратегическую роль Зангезурского коридора. Это не просто инфраструктурный проект, а структурный элемент новой модели региональной интеграции. Его значение сопоставимо с энергетическими коридорами, которые в 2000-х изменили геополитику Евразии.

В-третьих, Ильхам Алиев предложил конкретный институциональный механизм - грантовую платформу НПО - который превращает идею тюркской солидарности в практическую политику. В-четвёртых, он уделил особое внимание координации действий НПО тюркского мира на международных площадках. Это отражает стратегию расширения "мягкой силы" ОТГ и усиления способности коллективно защищать свои интересы в системе ООН и других глобальных организаций.

Таким образом, Президент Ильхам Алиев выступает не только как глава нашего государства, но как архитектор новой тюркской интеграции - последовательной, институциональной и долгосрочной. И это очень важно. Ведь на фоне стремительного сближения тюркских государств всё более актуальным становится вопрос создания общей системы безопасности или даже формата совместных вооруженных сил стран ОТГ.

Эта тема пока не оформлена на официальном политическом уровне, однако именно сейчас создаются предпосылки для подобного развития. Ведь, наши государственные структуры выстраивают доверие и наблюдается синхронизация внешнеполитических подходов. Плюс, регулярно имеют место совместные военные учения и растет унификация стандартов вооружения между несколькими странами.

В целом, события последних лет показали, что тюркские государства сталкиваются с похожими вызовами: гибридными угрозами, попытками внешнего давления, региональными конфликтами, проблемами энергетической безопасности. Поэтому обсуждение общей оборонной архитектуры перестаёт быть гипотетическим - оно становится логическим продолжением экономической, политической и транспортной интеграции.

Азербайджан и Турция уже де-факто демонстрируют формат союзнических отношений, который может стать моделью для ОТГ. И именно такие дискуссионные площадки, как Шушинский форум, позволяют экспертному сообществу заложить интеллектуальные основы будущих соглашений в сфере обороны. При этом уже состоявшиеся мероприятия в Баку и Шуше стали отражением качественно нового этапа: тюркское пространство превращается в политическую, экономическую и экспертную реальность.